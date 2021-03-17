«Челси» — «Атлетико»: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико».



Ставка: ничья за 3.40.



«Атлетико» гостит в Лондоне у «Челси» 17 марта в ответном противостоянии Лиги Чемпионов. Первое завершилось со счётом 1:0 в пользу нынешних хозяев.



«Аристократы» очень круто отыграли в защите первую встречу и создали небольшой задел. Вообще в этом году они демонстрируют классный футбол, поэтому заслуженно идут четвёртыми в таблице АПЛ, пропустив всего дважды за 13 предыдущих поединков.



По моему мнению, англичане постараются добить сегодняшних визави, но бросать все силы в нападение не станут. Зачем портить то, что приносило результат? Пропустить они тоже способны, однако дисциплинированная игра в центре поля позволит добиться хотя бы ничейного исхода, необходимого для прохода дальше.



«Матрасники» проводят едва ли не лучший сезон в Ла Лиге за последние годы, поэтому основной акцент сделан на нём. Отрыв от грандов был чуть больше, только вот ничья с «Хетафе» (0:0) позволила столичному «Реалу» приблизиться на шесть очков, там ещё и у «Барселоны» есть шанс сократить отставание до четырёх пунктов.



На мой взгляд, испанцы проиграть второй раз кряду себе не позволят, но и на Лигу Чемпионов ставку делать не станут. Сейчас намного важнее выступления команды в регулярном первенстве. Думаю, ничья будет сегодня логичным исходом», — сказал Павлюченко.

«Челси» — «Атлетико». Прогноз: лондонцы выкинут Луиса Суареса и Симеоне из Лиги чемпионов Под руководством Томаса Тухеля «Челси» пока не пропускал на домашнем стадионе.