«Челси» — «Атлетико»: прогноз Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.40.
«Атлетико» гостит в Лондоне у «Челси» 17 марта в ответном противостоянии Лиги Чемпионов. Первое завершилось со счётом 1:0 в пользу нынешних хозяев.
«Аристократы» очень круто отыграли в защите первую встречу и создали небольшой задел. Вообще в этом году они демонстрируют классный футбол, поэтому заслуженно идут четвёртыми в таблице АПЛ, пропустив всего дважды за 13 предыдущих поединков.
По моему мнению, англичане постараются добить сегодняшних визави, но бросать все силы в нападение не станут. Зачем портить то, что приносило результат? Пропустить они тоже способны, однако дисциплинированная игра в центре поля позволит добиться хотя бы ничейного исхода, необходимого для прохода дальше.
«Матрасники» проводят едва ли не лучший сезон в Ла Лиге за последние годы, поэтому основной акцент сделан на нём. Отрыв от грандов был чуть больше, только вот ничья с «Хетафе» (0:0) позволила столичному «Реалу» приблизиться на шесть очков, там ещё и у «Барселоны» есть шанс сократить отставание до четырёх пунктов.
На мой взгляд, испанцы проиграть второй раз кряду себе не позволят, но и на Лигу Чемпионов ставку делать не станут. Сейчас намного важнее выступления команды в регулярном первенстве. Думаю, ничья будет сегодня логичным исходом», — сказал Павлюченко.
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