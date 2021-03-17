ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в матче за 2.56.



«Есть у нас в нынешних полуфиналах две серии, которым очень подходят слова Атоса из бессмертных «Мушкетёров». Помните тот эпизод, когда кардинал писал всем поочередно патент на лейтенанта мушкетёров и начал именно с Атоса? На что граф ответил: «Ваше преосвященство, для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер – слишком мало…». Вот и у нас, раскладывая на составные части все полуфинальные серии, понимаешь, что в двух из них 4-2 для аутсайдеров – это слишком много, а 4-1 – слишком мало. Речь идёт об обеих сериях с участием лидеров конференций, которые будут играться в один день.



На Западе, конечно же, ЦСКА сильнее «Локомотива», пусть оба соперника и прошли свои четвертьфиналы всухую. Но армейцы рубились со сверхпринципиальным соперником, который готов был отрезать себе руку, лишь бы одержать одну победу. А «Локомотив» крошил в капусту финский «Йокерит», который сам себе многократно ухудшил все расклады, сперва покуролесив на последствиях ковида, а потом ещё и добровольно отказавшись от домашних матчей в пользу Ярославля.



Почему же в этой серии счёт 4-2 — это слишком много? Во-первых, потому, что счёту 4-2 будет предшествовать счёт 3-2, и как-то не верится, что армейцы способны до него доиграться. Потому что со счётом 4-2 чаще побеждают не фавориты пары, а наоборот – аутсайдеры, зацепившие шальную победу при равном счёте 2-2 и затем вытаскивающие всю серию дома. Но, с другой стороны, всё-таки счёт 4-1 для ярославцев будет выглядеть и унизительно, и уничижительно. Поэтому я скрепя сердце всё-таки ставлю на 4-2, а это означает, что «Локомотив», скорее всего, зацепит одну победу на выезде в первой части серии. И если так, то делать это ярославцы должны только в первом матче – других вариантов у них практически нет.



Поэтому, вопреки логике, отдавая всю серию ЦСКА со счётом 4-2, в первом матче ставлю на железнодорожников, а точнее на их шальную, конечно же, вымученную победу с минимальным преимуществом и совсем необязательно, что в основное время», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 1-й матч: Никитин и Скабелка слишком уважают друг друга За четыре игры первого раунда ярославцы пропустили три шайбы, а москвичи – две.