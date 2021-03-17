«Челси» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Челси» — «Атлетико Мадрид». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.60.



«Челси» — «Атлетико Мадрид» на «Стэмфорд Бридж». Вообще с Тухелем «Челси» показывает очень сдержанный и прагматичный футбол, но при этом ориентированный на результат. Из последних 12 матчей только в двух команда пропустила, вроде бы с «Шеффилдом» и с «Саутгемптоном». В общем, и в ответной игре вряд ли стоит ждать пира духа и сверхрезультативного футбола.



Симеоне, да, проверенный лигочемпионский боец, плюс «Атлетико» сейчас возглавляет чемпионат Испании. Но у мадридцев есть проблемы в игре, и по матчу с «Хетафе» это было видно. Мало что удалось создать, мало что удалось придумать. В преддверии матча с «Челси» это была самая хорошая проверка «Атлетико», потому что «Челси» играет так же надежно в защите, как и «Хетафе».



Я не пытаюсь вас здесь запутать, но в какой-то степени «Челси» будет пытаться оберегать результат первого матча. Не будет Маунта, а это потеря. Не будет Жоржиньо — это тоже проблема. Но есть ресурсы, благодаря которым Томас Тухель что-то может придумать.



У «Атлетико» все живы и здоровы и готовы принять участие в этом матче. Мадридцам надо рисковать, с одной стороны, но если вдруг «Челси» забьет, то «Атлетико» надо забивать минимум два. А столько забить такому «Челси», который практически не пропускает, — это, по сути, невыполнимая задача.



Здесь и «Атлетико» должен держать ноль у своих ворот, здесь и «Челси» должен держать в уме результат первого матча. Следовательно, вряд ли от этой игры стоит ждать чего-то сверхъестественного. Думаю, что она снова будет скучной, тягучей. Она в некотором роде будет напоминать «футбольное сумо» с борьбой в середине поля. В первом матче «Челси» понравился больше, посмотрим, что изменилось за три недели.



Я думаю, что будет низ, его и предлагаю рассмотреть как ставку на тот матч. Тотал меньше 2,5 мяча за 1,60. Думайте сами, решайте сами, я лишь интуитивно предполагаю, как может сложиться игра. Кто знает, может, они выйдут и устроят спектакль на «Стэмфорд Бридж», и матч завершится со счетом 3:3. Но то, что я набросал, и мои мысли по ответному матчу также имеют право на жизнь.



Я думаю, что тотал будет меньше 2,5 мяча. Смотрим футбол и болеем за нашу ставку», — сказал Генич.

«Челси» — «Атлетико». Прогноз: лондонцы выкинут Луиса Суареса и Симеоне из Лиги чемпионов Под руководством Томаса Тухеля «Челси» пока не пропускал на домашнем стадионе.