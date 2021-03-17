«Бавария» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Лацио». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.20.



«В этой паре всё понятно стало после первого тайма игры в Риме. Перед игрой какие-то минимальные сомнения были, вроде складывалось ощущение, что мюнхенцы в небольшом кризисе. Но они быстро пришли в себя и расставили все точки над «i».



Вторая игра — простая формальность. Понятно, что у «Лацио» нет никаких шансов. Команды постараются сыграть в своё удовольствие. Конечно, «Бавария» на своём поле ничего дарить не станет. Для неё важно побеждать везде и всегда. Уверен в её победе. Она снова набрала ход. Но при этом к обороне команды Флика есть вопросы. Пропускает «Бавария» регулярно, причём практически от любой по классу команде — будь то Дортмунд, «Вердер», «Лацио». Можно вспомнить про поражение в Кубке Германии от команды из низшего дивизиона.



Ставлю здесь на то, что «Бавария» победит, но обе команды забьют. Есть у «Лацио» Милинкович-Савич, Иммобиле, они что-нибудь обязательно придумают. Не пропускать для «Баварии» сейчас не так уж принципиально», — сказал Титов.

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