«Бавария» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Лацио». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.20.
«В этой паре всё понятно стало после первого тайма игры в Риме. Перед игрой какие-то минимальные сомнения были, вроде складывалось ощущение, что мюнхенцы в небольшом кризисе. Но они быстро пришли в себя и расставили все точки над «i».
Вторая игра — простая формальность. Понятно, что у «Лацио» нет никаких шансов. Команды постараются сыграть в своё удовольствие. Конечно, «Бавария» на своём поле ничего дарить не станет. Для неё важно побеждать везде и всегда. Уверен в её победе. Она снова набрала ход. Но при этом к обороне команды Флика есть вопросы. Пропускает «Бавария» регулярно, причём практически от любой по классу команде — будь то Дортмунд, «Вердер», «Лацио». Можно вспомнить про поражение в Кубке Германии от команды из низшего дивизиона.
Ставлю здесь на то, что «Бавария» победит, но обе команды забьют. Есть у «Лацио» Милинкович-Савич, Иммобиле, они что-нибудь обязательно придумают. Не пропускать для «Баварии» сейчас не так уж принципиально», — сказал Титов.
- 17 марта 2021
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:45
-
08:21
-
08:06
-
08:00
-
07:11
- 16 марта 2021
-
22:00
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:54
-
17:00
-
16:30