ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру 23-го тура РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и олимпийской сборной России Эдуард Мор дал свой прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 2.37.



«Я думаю, что игра будет напряжённая, так как это центральная игра практически всего чемпионата. На мой взгляд, «Зенит» подходит в лучшем состоянии, и поле, которое наверняка будет тяжеловатое и вязкое, будет на стороне «Зенита». «Зенит» лучше использует стандарты, давление, он больше играет в вертикальный футбол, который предполагает длинные забросы, что на таком поле будет делать легче.



ЦСКА – команда более лёгкая, которая бежит с мячом, быстро двигают мяч, а на таком поле это делать будет сложнее. Хотя сейчас хорошая связка Рондон – Влашич, которая должна наиграть на гол в любом случае. «Зенит» путём давления и забросов забьёт больше одного мяча, поэтому мой основной прогноз – победа «Зенита».



Также можно поставить на индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5. Повторюсь, ЦСКА на гол наиграет дома, так что можно поставить на тотал больше 2,5. Учитывая, что поле будет тяжёлым, будет много борьбы и разных отскоков, то, скорее всего, в матче будет пенальти. Игра последняя перед матчами сборных, все будут выкладываться на максимум, а индивидуальное мастерство выше у «Зенита». У ЦСКА игра более командная, но на таком поле будет сложно её показать, всё решит индивидуальное мастерство, поэтому практически не сомневаюсь, что «Зенит» выиграет», — сказал Мор.

ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».