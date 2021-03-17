«Челси» — «Атлетико»: ставка Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: проход «Атлетико» за 3.97.
«Домашнее поражение «Атлетико» 0:1 в первом матче совсем не ставит крест на надеждах мадридцев выйти в следующий раунд. По общему уровню команды «индейцы» превосходят «Челси», и не будет ничего удивительного, если «Атлетико» выиграет в Лондоне.
Обе команды сейчас не в самом оптимальном состоянии, но зато у «Атлетико», в отличие от «Челси», нет ни дисквалифицированных футболистов, ни травмированных. То, что «Челси» еще не проигрывал при Тухеле, не производит такого уж мощного впечатления – с немецким тренером у «синих» пока было мало топ-матчей. «Атлетико» опытнее, сыграннее, и, повторюсь, мощнее по итогам сезона в целом и располагает большей глубиной состава прямо сейчас. Лучшее подтверждение силы «Атлетико» — первое место в Ла Лиге с солидным отрывом от «Барселоны» и мадридского «Реала». После тактически неудачного первого матча на нейтральном поле Диего Симеоне и его штаб сделают работу над ошибками, ну а игра «Атлетико» сейчас стала более вариативной, чем когда-либо.
Я выберу ставку даже не на победу «Атлетико», а на проход испанцев в следующий раунд. Шансы на это мне представляются никак не меньше, чем 30 процентов. Так что при коэффициенте в 3,97 ставка на проход «Атлетико» выглядит оправданной в контексте долгосрочной стратегии бэттинга», — сказал Вишневский.
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