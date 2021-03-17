ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч 2-го раунда Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА и меньше 6 шайб в матче за 2.47.
«Локомотив» очень хорошо в этом плей-офф и вообще по ходу сезона, команда при Андрее Скабелке выступает здорово – в регулярке была победная серия из десяти матчей, «Локомотив» просто пер буром, и я даже в какой-то момент думал, что ярославцы могут реально замахнуться на Кубок Гагарина. Время приходит – надо выбивать из плей-офф действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.
Посмотрим на то, как эти команды играли в регулярном чемпионате – три раза выиграл ЦСКА, один «Локомотив». Все четыре матч получились низовыми – тотал меньше 5,5, мы это запомним. Если описать противостояние в целом, то ЦСКА это машина, несмотря на потерю многих ключевых игроков. ЦСКА не сильно потерял в качестве игры, так как работает их система, которую ставит Игорь Никитин. А «Локомотив» — это талантливые люди, которых здорово мотивировали Скабелака, поэтому получится бой людей против машин.
В первом матче, который пройдет в Москве, я бы взял коэффициент 2,47 на то, что победит ЦСКА, а тотал составит меньше 5,5. Предсказывать победу ЦСКА как-то еще, получается маленький коэффициент, а брать победу «Локомотива» рискованно. Брать исход серии я бы тоже не стал – 1,37 всего лишь на ЦСКА, а рисковать с «Локомотивом» за коэффициент 3,10 я б не спешил, потому что машины обычно побеждают людей. Посмотрим, как будет на этот раз», — сказал Лысенков.
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