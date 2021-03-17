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19:55 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата России

ЦСКА — «Зенит»: ставка Максима Калиниченко на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) за 2.43.

«В центральном матче 23-го тура РПЛ ЦСКА сыграет с «Зенитом». Их встреча пройдет в Москве, «армейцы» будут принимать дома питерцев.

ЦСКА в прошлом туре бездарно потерял шанс заработать три очка в игре с тульским «Арсеналом». В матче произошла почти беспрецедентная ситуация, когда туляки на 94-й минуте остались играть вдевятером, однако «армейцы» все равно умудрились проиграть – 1:2.

В результате, команда Гончаренко потеряла второе место, пропустив туда «Спартак». А «Зенит», разгромив «Ахмат» со счетом 4:0, смог укрепить свою лидерскую позицию. Пока что от «красно-белых» со строчки ниже он оторвался на четыре балла.

Конечно, для возвращения в чемпионскую гонку ЦСКА кровь из носу необходимо выигрывать в этом матче. Тем более, что отнять очки у «Зенита» «армейцам» сейчас было бы очень кстати.

Будет интересно, если «Зенит» в очередной раз оступится и проиграет. Такое уже с ним случалось в этом сезоне. Собственно, из-за ошибок питерцев время от времени какая-то интрига в чемпионской гонке все равно сохраняется.

ЦСКА, несмотря на фиаско в игре с «Арсеналом», все равно очень крепкая и опасная команда. Для «Зенита» эта игра не будет легкой прогулкой. Борьба будет между ними напряженная.

Именно для сохранения интриги в борьбе за первое место, я хочу, чтобы ЦСКА выиграл. От этого я в своем прогнозе и оттолкнусь. Предлагаю поставить на вариант победа ЦСКА с форой (0)», — сказал Калиниченко.

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ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».
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