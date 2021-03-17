«Челси» — «Атлетико»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов 17 марта

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: «Атлетико» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.08.



«Челси» — «Атлетико» Мадрид. Три недели назад, когда встречались эти команды, «Челси» практически не позволил сопернику ничего сделать у своих ворот. Победил со счетом 1:0. Казалось, что решил задачу по выходу в четвертьфинал.



Но мне кажется, что не все так просто и Мадрид без боя не сдастся. Ровно год назад, перед выходом на пандемийную паузу, «Атлетико» играл против «Ливерпуля» на «Энфилде» и добился нужного результата, хотя все складывалось не в его пользу. Почему бы не повторить этот трюк.



«Челси» уже 12 матчей не проигрывает под руководством Тухеля. На этих выходных команда играла с «Лидсом». «Лидс» показал, что «Челси» вполне себе уязвимая команда. Были бы у йоркширцев исполнители более высокого уровня и побольше удачи, они вполне могли победить. Марсело Бьелса показал своему бывшему подопечному по сборной Аргентине, что можно делать с этим «Челси», как можно находить его слабые стороны и этим пользоваться.



Я бы не был так уверен в окончательном успехе «Челси». Думаю, что будет битва. Скорее всего, это будет такая шахматная партия, тягомотинка. Особенно в первом тайме будет мало опасных моментов. После него игра станет чуть более интересной, и там уже все может быть.



Я бы предположил, что именно Мадрид будет владеть инициативой. Это против стереотипов. Мы привыкли к тому, что именно «Челси» владеет мячом 70% времени, но здесь вполне все может быть наоборот.



В этом матче я бы поставил на Х2 и тотал меньше 3,5 мяча. Коэффициент больше двойки, к тому же «Челси» здесь не обязательно побеждать. Я бы рискнул поставить на чистую победу «Атлетико», — сказал Петросьян.

«Челси» — «Атлетико». Прогноз: лондонцы выкинут Луиса Суареса и Симеоне из Лиги чемпионов Под руководством Томаса Тухеля «Челси» пока не пропускал на домашнем стадионе.