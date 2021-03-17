ЦСКА — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.25.
«Матч, который имеет огромное турнирное значение. Но я не думаю, что он будет закрытым. ЦСКА не особенно стремится играть от обороны. Уж дома он точно будет атаковать. Тем более турнирное положение обязывает это делать. И ресурсы у армейцев есть, чтобы забивать этому «Зениту».
У «Зенита» я сейчас не вижу особенного запаса прочности. Да, выиграли крупно у «Ахмата», но долгое время игра была равной. Один дальний выстрел Караваева многое решил, потом этот пенальти неоднозначный. Я бы не стал сейчас превозносить «Зенит». Результаты до этой игры с грозненцами тоже о многом говорят. Но, конечно, у петербуржцев большой потенциал, в том числе и атакующий. Азмун и Дзюба забили «Ахмату», должны почувствовать уверенность.
Я здесь жду яркого футбола, с обменом голами. Странно будет увидеть какой-то позиционный футбол. Это не в характере ЦСКА. И ему нужно выигрывать. Ничья мало что дает. Поэтому ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.
- 17 марта 2021
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