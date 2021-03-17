ЦСКА — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на встречу 23-го тура РПЛ
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Зенит».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.81.
«Как правило, это не самое результативное противостояние. Исключение составил матч прошлым летом. Тогда «Зенит» выиграл со счетом 4:0 в гостях. Но сейчас такого не будет, потому что обеим командам необходимы очки.
Мне кажется, будет обычная игра, в которой каждый будет бояться ошибиться. Поэтому ТМ (2,5) – это самое простое, что напрашивается. Возможно, в этой встрече будет два гола, но это точно не будет игрой в одни ворота, как полгода назад.
Когда видишь названия этих команд, первая ставка, которая приходит на ум, – ТМ (2,5)», — сказал Нагучев.
ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ
ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:45
-
08:21
-
08:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам