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ЦСКА — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на встречу 23-го тура РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на встречу 23-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Зенит».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.81.

«Как правило, это не самое результативное противостояние. Исключение составил матч прошлым летом. Тогда «Зенит» выиграл со счетом 4:0 в гостях. Но сейчас такого не будет, потому что обеим командам необходимы очки.

Мне кажется, будет обычная игра, в которой каждый будет бояться ошибиться. Поэтому ТМ (2,5) – это самое простое, что напрашивается. Возможно, в этой встрече будет два гола, но это точно не будет игрой в одни ворота, как полгода назад.

Когда видишь названия этих команд, первая ставка, которая приходит на ум, – ТМ (2,5)», — сказал Нагучев.

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ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».
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