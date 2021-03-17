«Челси» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Атлетико».



Ставка: победа «Атлетико» 1:0 за 7.50.



«Я думаю, неслучайно то, что обе команды сыграли в субботу вничью 0:0. Они уже готовились к предстоящей встрече. Самое главное для обеих команд в грядущем матче – не пропустить. Поэтому и в чемпионате команды действовали так, чтобы сыграть насухо в защите, а в нападении – как получится.



Я думаю, что в этом плане шансов больше у «Атлетико». По той причине, что им немного не повезло в первой игре. И если брать индивидуальные качества футболистов, которые могут сделать гол из ничего, то в этом плане преимущество у «Атлетико». Потому что Суарес – тот человек, который может в такой момент совершить чудо. Он может отдать или забить.



Мои прогнозы: ТМ (2,5), «Атлетико» не проиграет, проход «Атлетико» и счёт основного времени – 0:1», — сказал Мор.

«Челси» — «Атлетико». Прогноз: лондонцы выкинут Луиса Суареса и Симеоне из Лиги чемпионов Под руководством Томаса Тухеля «Челси» пока не пропускал на домашнем стадионе.