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«Бавария» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Германии

«Бавария» — «Лацио»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов в Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.50.

«Бавария» примет дома «Лацио» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Их первый матч завершился со счётом 4:1 в пользу мюнхенцев.

В первой их встрече римляне были просто разбиты. Ещё до начала матча были какие-то небольшие надежды, что атакующая линия «Лацио» сможет пару раз огорчить оборону «Баварии». Однако команда Флика не оставила шансов подопечным Индзаги.

Теперь вероятность прохода в 1/4 финала ЛЧ у «Лацио» очень маленькая. Слишком много им надо забить организованной «Баварии», да ещё и у неё дома. Конечно, атака «Лацио» ещё в первой игре могла забить не один мяч. Однако к обороне римского клуба есть намного больше вопросов. Вряд ли она справится с атакой «Баварии» на «Альянц Арене».

«Бавария» привыкла доминировать и играть в атаку. Она может позволить себе расслабиться в домашнем чемпионате в игре против слабого соперника. Но в ответном матче ЛЧ ставки слишком высоки. Мюнхенцы, на мой взгляд, будут держать игру под контролем.

Недостатком «Баварии» именно в игре с «Лацио» всё ещё можно назвать высокую игру защитников. Контратакующая и быстрая атака римлян может снова хотя бы раз воспользоваться моментом.

Так что в победе «Баварии» я не сомневаюсь, но также склоняюсь к тому, что «Лацио» снова удастся забить. Ставлю на выигрыш мюнхенцев, а также на то, что оба клуба забьют», — сказал Калиниченко.

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