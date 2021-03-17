«Челси» — «Атлетико» Мадрид: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов 17 марта

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» — «Атлетико» Мадрид.
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.63.
«Челси» и «Атлетико» дарят в своей паре безоговорочную ставку. Хотя в этом противостоянии в последние годы вроде бы все понятно. Но бывали всплески, когда и результативные матчи получались. Но все равно сегодняшние «Челси» и «Атлетико» – это две сухие и рациональные команды, которая не напоминают друг друга. Это было бы слишком громко и поверхностно. Но «Челси» играет в Лиге чемпионов на ноль, отталкиваясь именно от этого.
Команда Тухеля не пропускали в пяти из семи последних матчей. Ну и «Атлетико» регулярно играет низовые матчи. Также я предлагаю поставить на то, что «Челси» не проиграет. Потому что команда у Тухеля находится в стадии роста. На таком эмоциональном фоне это должно сказаться лучшим образом. Хотя в Лиге чемпионов всегда есть подводные камни.
Если мы вспомним первый матч, то там не было высокой результативности, но была победа «Челси» на выезде. Я думаю, в Лондоне команда Тухеля будет играть именно на стратегическую победу по итогам двухматчевого противостояния. Поэтому жду, что она не проиграет», — сказал Казаков.
- 17 марта 2021
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