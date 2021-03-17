«Бавария» — «Лацио»: прогноз Романа Нагучева на игру плей-офф Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Лацио».



Ставка: победа «Баварии» и минимум 4 мяча в матче за 2.26.



«Бавария» набирает ход. Она отлично знает, что ее преследует «Лейпциг». Если она даст слабину, то не исключено, что «Лейпциг» может этим воспользоваться. До конца сезона не так много времени, а отрыв — всего ничего. Давно «Бавария» с таким не сталкивалась, а ведь бороться приходится на двух фронтах.



Не исключено, что в матче серии против «Лацио», которая пока протекает со счетом 4:1 в пользу «Баварии», мюнхенцы решат сэкономить и, может быть, даже и не одержат победу. Но в целом риск минимален, поэтому и у «Лацио» будет больше возможностей забить.



«Бавария» будет действовать так, чтобы в следующие выходные сэкономить побольше сил. В общем, это такая история о том, как команда, которая в первом матче одержала крупную победу, дома в ответной игре будет хранить это преимущество.



Тем не менее мне кажется, что «Бавария» все равно выиграет, а тотал в матче будет больше 3,5 мяча. Примерно так же, как это было в первой игре. То есть будет большой результативный матч. В Мюнхене в последнее время по-другому и не бывает», — сказал Нагучев.

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