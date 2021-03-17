«Челси» – «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Неценко на ответный матч плей-офф ЛЧ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» – «Атлетико Мадрид».



Ставка: меньше 1.5 гола обе команды за 2.00.



«Несмотря на то что у англичан матч пропустят из-за дисквалификации Маунт и Жоржиньо, у Тухеля всё равно хорошие шансы проследовать в следующий раунд ЛЧ. При немце «Челси» не проигрывает на протяжении уже 12 матчей подряд, пропустив всего два мяча, один из которых сам себе забил Рюдигер. Кроме того, лондонцы уже обыграли раз «Атлетико», при этом «Челси» никогда не уступал по сумме двух встреч в еврокубках, если побеждал в первой гостевой встрече.



«Атлетико» не убедил после поражения от англичан в том, что его форма становится лучше, даже несмотря на возвращение в состав Триппьера, Карраско и Хименеса. Всего две победы в четырёх матчах и уменьшение отрыва от ближайших преследователей в таблице чемпионата Испании. С «Реалом» и «Хетафе» ничьи, причём с последними безголевая, хотя участники прошлого розыгрыша Лиги Европы в последние 20 минут играли в меньшинстве. Я не буду искать фаворита в этой паре, но «Челси» не должен развалиться, а результата при Тухеле он достигает, даже не забивая много», — сказал Неценко.

«Челси» — «Атлетико». Прогноз: лондонцы выкинут Луиса Суареса и Симеоне из Лиги чемпионов Под руководством Томаса Тухеля «Челси» пока не пропускал на домашнем стадионе.