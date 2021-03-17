«Севилья» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на перенесённый матч 2-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Эльче».



Ставка: победа «Севильи» в 1-2 мяча за 2.01.



«В среду в испанской Ла Лиге произойдёт то, чего не случалось с первого дня чемпионата: у всех команд станет поровну проведённых матчей. А именно по 27. Последняя перенесённая игра, ещё с августа – это встреча «Севильи» и «Эльче». Обе команды едва ли достаточно хорошо готовы к матчу физически, поскольку совсем недавно провели тяжёлые энергозатратные битвы. «Севилья» сыграет на третий день после дерби, выигранного у «Бетиса» 1:0. А «Эльче» предстоит сыграть на четвёртый день после обидного поражения от мадридского «Реала». «Эльче» выигрывал у «сливочных» 1:0 до 73-й минуты, но в итоге уступил 1:2. А возможностей для ротации состава у «Эльче» не так много, как у «Севильи».



Думаю, что команда Лопетеги победит, но не с крупным счётом. Победы в один-два мяча будет вполне достаточно. Коэффициент на выигрыш севильцев с разницей в один-два гола – 2,01, и это выглядит неплохим предложением», — сказал Вишневский.