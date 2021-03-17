ЦСКА — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ 17 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 2.37.



«ЦСКА успешно стартовал в Кубке России, где в первой игре одолел одноклубников из Хабаровска (2:0) и победой открыл официальный 2021 год. После 22 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги в активе столичного клуба 12 побед и четыре мирных исхода, что принесло армейцам 40 очков и третью позицию в турнирной таблице.



В первой игре РПЛ 2021 года «кони» не справились с «Локомотивом» (0:2), одолели «Ахмат» (2:0) и в прошлую субботу уступили «Арсеналу» (1:2). В лазарете Фукс и Набабкин.



«Зенит» оставил своих болельщиков без плей-офф еврокубков, после того как занял последнее место на стадии группового этапа, но успешно идёт по дистанции турнира высшей лиги России. Чемпион за 22 тура текущего первенства Российской Премьер-Лиги добыл 13 побед и шесть поединков завершил вничью, что принесло 45 очков и первое место в турнирной таблице.



В трёх последних поединках подопечные Семака сыграли вничью с «Ростовом» (2:2), неожиданно проиграли «Рубину» (1:2) и в прошлую субботу расправились с «Ахматом» (4:0). Нельзя не отметить маленький юбилей линии атаки Санкт-Петербурга, которая забила 50 голов в рамках Премьер-Лиги.



Из потерь можно отметить Малкома, Дриусси и Кержакова, у которого травмировано колено.



Чемпион набирает обороты и показал фантастический футбол в последней игре, что не может не радовать поклонников команды. Я считаю, что сегодня «Зенит» сможет собраться и вырвет победу.



ЦСКА имеет хороший состав, в котором есть классные игроки, но меня напрягает последнее поражение в Туле, которое может стать первым в чёрной полосе столичного коллектива. Я ожидаю голы в исполнении противников и успех Санкт-Петербурга», — сказал Мостовой.

ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».