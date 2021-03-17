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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на встречу Кубка Гагарина

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на встречу Кубка Гагарина
Ставки / Прогнозы 0
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.88.

«Думаю, ЦСКА обязательно выиграет, но, скорее всего, в одну шайбу. «Армейцы» просто посильнее, мощнее. У команды есть тактика, наработанные звенья. Хоккеисты в пятёрках понимают друг друга с полуслова.

«Локомотив» с первых минут начнёт играть от обороны, а ЦСКА станет давить. Контратаки там неплохие. Их шведский вратарь, Ларс Юханссон, будет тащить, как в серии со «Спартаком». Думаю, красно-синие одолеют своего соперника в первом матче, но крупной победы я не жду.

Ярославцы должны хорошо сыграть в обороне. Они, в свою очередь, мощнее «Спартака», обязательно себя покажут, проявят. В этом вся разница железнодорожников и красно-белых. Последние в первом раунде зацепили лишь одну встречу, а здесь, вполне возможно, нас ждёт настоящее принципиальное сражение.

В первом матче раскрываться никто не будет, все сыграют осторожно, присмотрятся сперва друг к другу. Вот во втором-третьем уже пойдёт горячая вода, а пока нас ждёт разминка. Максимум в две шайбы ЦСКА выиграет, но не более», — сказал Кожевников.

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За четыре игры первого раунда ярославцы пропустили три шайбы, а москвичи – две.
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