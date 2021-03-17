«Бавария» — «Лацио»: прогноз Александра Вишневского на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «Лацио».



Ставка: победа «Баварии» 2:1, 3:1 или 4:1 за 3.64.



«После победы «Баварии» 4:1 в первом матче в этой паре все окончательно предопределено. Но вряд ли команды будут отбывать номер. Вероятнее, они просто сыграют в свое удовольствие. В последнее время матчи «Баварии» — это снова град голов, как и в прошлом сезоне. В четырех последних играх мюнхенцы неизменно побеждают при пропущенных голах – 3:1 в Бремене, 4:2 против дортмундской «Боруссии», 5:1 с «Кельном», 4:1 с «Лацио», до этого в двух невыигранных матчах «Бавария» тоже и забивала, и пропускала.



«Лацио» — тоже атакующая команда с обычно достаточно высокой средней результативностью. Иммобиле забивает голы в промышленных масштабах, а оборона не отличается большой надежностью. Так что тут напрашивается ставка на голы при победе явного фаворита – «Баварии». Поэтому тут можно рассмотреть ставки на победу немецкого чемпиона при тотале больше 2,5 гола или при голах обеих команд. Но я пойду еще дальше и поставлю с еще более высоким коэффициентом 3,64 на мультисчет – что тут будет или 2:1, или 3:1 или 4:1 в пользу «Баварии», — сказал Вишневский.

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