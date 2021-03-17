«Челси» — «Атлетико»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 17 марта, «Челси» сыграет с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!



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