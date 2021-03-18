«Спартак» — «Урал»: где будет трансляция матча РПЛ, когда начало, по какому каналу покажут

18 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58 (62%). Успех «Урала» оценён букмекерами в 6.50 (15%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30 (23%).



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.95, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.