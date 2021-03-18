ЦСКА — «Зенит»: обзор матча 17 марта, кто победил, авторы голов, какой счёт

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку.



Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.



Поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.38: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2380 рублей. Успех красно-синих оценивался в 3.40, на ничью давали 3.35.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.03, «обе забьют» — за 1.75, пенальти — за 2.40, а удаление — за 3.00.