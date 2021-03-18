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«Челси» — «Атлетико»: результат матча 17.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил

«Челси» — «Атлетико»: результат матча 17.03.2021, как сыграли, какой счёт, кто забил
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» переиграл мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме полузащитник «Челси» Хаким Зиеш забил гол. На 34-й минуте Тимо Вернер прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Зиеш точным ударом в касание отправил мяч с рикошетом от Яна Облака в сетку ворот. В добавленное время Эмерсон удвоил преимущество «Челси».

Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.37: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2370 рублей. Успех гостей оценивался в 3.42. А ставки на ничью принимались за 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.53, «обе забьют — нет» — за 1.80, победа «Челси» всухую — за 3.30, а проход «Челси» — за 1.35. На удаление давали 3.50.

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