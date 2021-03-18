«Бавария» — «Лацио»: результат матча, какой счёт, как сыграли 17.03.2021, кто забил

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 33-й минуте главный арбитр встречи Иштван Ковач назначил 11-метровый удар в ворота «Лацио», который успешно реализовал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. На 73-й минуте форвард Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенцев в счёте. Результативную передачу отдал защитник Давид Алаба. В концовке встречи, на 82-й минуте, полузащитник «Лацио» Марко Пароло сократил отставание римлян в счёте.

Поставить на победу мюнхенской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1330 рублей. Успех гостей оценивался в 8.60. А ставки на ничью принимались за 6.10.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.38, «обе забьют» — за 1.55, а пенальти — за 2.40. Ставки на проход мюнхенцев после первой игры не принимались.