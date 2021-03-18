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Лига чемпионов-2020/2021: участники, кто вышел в 1/4 финала, когда жеребьёвка

Лига чемпионов-2020/2021: участники, кто вышел в 1/4 финала, когда жеребьёвка
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Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Барьер 1/8 финала турнира преодолели «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Порту», «Манчестер Сити», «Реал» «Челси» и «Бавария».

Жеребьёвка состоится в пятницу 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском «Ньоне». Первые матчи четвертьфинала будут сыграны 6-7 апреля. Ответные встречи запланированы на 13-14 апреля.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка».

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграл в плей-офф Лиги Европы, где уступил загребскому «Динамо».

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