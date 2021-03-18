Лига чемпионов-2020/2021: участники, кто вышел в 1/4 финала, когда жеребьёвка

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
Барьер 1/8 финала турнира преодолели «Ливерпуль», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ», «Порту», «Манчестер Сити», «Реал» «Челси» и «Бавария».
Жеребьёвка состоится в пятницу 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском «Ньоне». Первые матчи четвертьфинала будут сыграны 6-7 апреля. Ответные встречи запланированы на 13-14 апреля.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка».
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым, ни «быкам» не удалось пробиться в плей-офф. «Краснодар» сыграл в плей-офф Лиги Европы, где уступил загребскому «Динамо».
- 18 марта 2021
-
08:45
-
08:03
-
08:01
-
07:59
-
07:12
- 17 марта 2021
-
22:10
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30