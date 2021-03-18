Кубок Гагарина-2021: все пары, календарь матчей, кто с кем играет, расписание на 18 марта

Сегодня, 18 марта, ещё две пары начнут борьбу во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом».
Расписание матчей серий ЦСКА — «Локомотив» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта *в случае необходимости
Расписание матчей серий СКА — «Динамо» (Москва) и «Авангард» — «Металлург» (Магнитогорск).
18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта *в случае необходимости
В нынешнем плей-офф во второй раунд прошли все фавориты розыгрыша. Кроме того, впервые в истории КХЛ в первом раунде только одна серия ушла в шесть матчей. Магнитогорский «Металлург» только в шестом матче смог сломить сопротивление «Барыса» (5:3, 4-2).
- 18 марта 2021
-
08:45
-
08:03
-
08:01
-
07:59
-
07:12
- 17 марта 2021
-
22:10
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30