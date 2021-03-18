Кубок Гагарина-2021: все пары, календарь матчей, кто с кем играет, расписание на 18 марта

Сегодня, 18 марта, ещё две пары начнут борьбу во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом».



Расписание матчей серий ЦСКА — «Локомотив» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев».



17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта *в случае необходимости



Расписание матчей серий СКА — «Динамо» (Москва) и «Авангард» — «Металлург» (Магнитогорск).



18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта *в случае необходимости



В нынешнем плей-офф во второй раунд прошли все фавориты розыгрыша. Кроме того, впервые в истории КХЛ в первом раунде только одна серия ушла в шесть матчей. Магнитогорский «Металлург» только в шестом матче смог сломить сопротивление «Барыса» (5:3, 4-2).