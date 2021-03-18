Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Кубок Гагарина-2021: все пары, календарь матчей, кто с кем играет, расписание на 18 марта

Кубок Гагарина-2021: все пары, календарь матчей, кто с кем играет, расписание на 18 марта
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Сегодня, 18 марта, ещё две пары начнут борьбу во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА – с «Локомотивом».

Расписание матчей серий ЦСКА — «Локомотив» и «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта *в случае необходимости

Расписание матчей серий СКА — «Динамо» (Москва) и «Авангард» — «Металлург» (Магнитогорск).

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта *в случае необходимости

В нынешнем плей-офф во второй раунд прошли все фавориты розыгрыша. Кроме того, впервые в истории КХЛ в первом раунде только одна серия ушла в шесть матчей. Магнитогорский «Металлург» только в шестом матче смог сломить сопротивление «Барыса» (5:3, 4-2).

«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 1-й матч: Ковальчук и Мозякин устроят шоу в Балашихе
В первом раунде Кубка Гагарина соперники на двоих забросили 37 шайб. Ждём продолжения банкета.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021