«Спартак» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: гол «Спартака» в 1-м тайме за 1.70.
«Спартак» будет выходить на матч против «Урала», уже зная, как сыграют ЦСКА и «Зенит». Параллельно будут играть динамовцы и «Краснодар» на юге России. Конечно, «Спартак» после двух ярких побед над «Краснодаром» и «Динамо» постарается не ударить в грязь лицом в матче с «Уралом».
«Урал» исторически очень неудобная команда для «Спартака». Даже на «Открытие-Арене» «Спартак» проигрывал уральцам. В день открытия канала «Матч ТВ» эти команды играли, и тогда «Урал» победил 1:0. В первом круге команды сыграли 2:2. Соперник неприятный, а «Спартак» по-прежнему коллектив очень непредсказуемый. Он может выдать два хороших матча, но кто знает, как он сейчас сыграет против «Урала».
Но «Урал» — соперник играющий, не закрывающийся, хорошо убегающий в контратаки. Но если «Спартак» начнет агрессивно, как он это сделал с «Краснодаром» и «Динамо», то забьет первым. Это очень важно в матче с «Уралом». Тем более эмоции остались наверняка, да и свои болельщики придут. Не знаю состояние Ларссона. Если не сыграет, то это большая потеря. Мозес наверняка не сыграет. Придется Тедеско, который возвращается к кромке поля, покрутить и повертеть, как бы закрыть эту позицию. Не исключено, что на правый фланг снова отправится Зобнин.
Мой прогноз — «гол «Спартака» в первом тайме» за 1.70», — сказал Генич.
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