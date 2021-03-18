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«Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

«Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 4.36.

«Манчестер Юнайтед» играет против «Милана». Очень скучная игра была в первой встрече. Мне кажется, что «Манчестер» вышел валять дурака, а «Милан» в концовке собрался и забил важный мяч.

Но все равно разница в классе была очевидной, и это может перенестись и на игру в Милане. «Милан» очень плохо выступает дома. Четыре матча подряд команда не может победить. Только одна победа в последних шести играх на «Сан-Сиро». Это совсем беда. Златан возвращается и, наверное, добавит перца этой игре, но все равно общекомандный класс у «МЮ» выше, тем более что и на выезде, как вы знаете, «Юнайтеду» играть очень комфортно. Команда в последних 12 матчах набирает максимум очков.

В этом случае с учетом Залатана рисуется «обе забьют», а с учетом класса и формы «МЮ» — победа гостей. Победа «Манчестер» и «обе забьют» вполне себе смотрится на «Сан-Сиро», — сказал Казанский.

«Милан» — «МЮ». Прогноз на матч: Златан вернулся, чтобы наказать свой бывший клуб
«Манчестер Юнайтед» хорош на выезде, но соскучившийся по футболу Ибрагимович очень опасен.
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