«Уфа» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Локомотив» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Локомотива» и меньше 4 мячей в матче за 2.45.



«На великолепном ходу сейчас «Локомотив». Действительно, команда Николича выглядит очень уверенно после перерыва, выигрывает все матчи. Может быть, с «Сочи» не все получалось, но реализация была на уровне, Камано себя здорово проявил. Но и «Сочи» сейчас хорош, никто и не ждал легкой игры. «Уфа» же сейчас все-таки не в порядке. Я ждал большего сопротивления от уфимцев в матче с «Рубином», но на деле вообще ничего не получилось. Великолепно казанцы выглядели и по делу забрали три очка.



Видны проблемы «Уфы» в атаке, мало что получается создавать. «Локомотив» же в целом надежен. До игры с «Сочи» не пропускал. Не верю, честно говоря, что «Уфе» удастся забить «железнодорожникам». Класса не хватит. Москвичи же наверняка 1-2 мяча сумеют забить. Сейчас хорошо выглядят Лисакович и Камано, проснулся Жемалетдинов, со скамейки может выйти Смолов. Он тоже набирает форму.



Так что мой прогноз — «победа «Локомотива» и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

«Уфа» — «Локомотив». Прогноз: Николич со Смоловым не отпустят «Зенит», «Спартак» и ЦСКА «Локо» в 2021 году лучше всех в РПЛ. За три тура восемь забитых и лишь один пропущенный мяч.