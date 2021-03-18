«Шахтер» — «Рома»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы в Киеве

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Рома» в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ромы» с форой (0) за 1.90.



«Сегодня было принято решение, что в Киеве зрители не будут допущены на игру. И, на мой взгляд, с этим решением «Шахтер» потерял последние остатки мотивации на этот матч. Поражение было в первой игре. Не совсем понятное братание игроков с Фонсекой (бывшим тренером «Шахтера» и нынешним наставником «Ромы») было после той встречи. И вообще, мне кажется, мыслями «Шахтер» в игре, которая имеет для него грандиозный смысл. Это матч с киевским «Динамо», в котором работает другой бывший тренер «Шахтера» — Луческу.



Ничего особенного не жду от этой встречи. Поэтому ставка на «Рому» с форой (0) за 1,9 — то, что заслуживает внимание в наибольшей степени в данной ситуации», — сказал Андронов.

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