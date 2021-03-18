«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Авангарда» за 2.34.
«Именно от этой серии я жду главной неожиданности полуфинала, а именно: прохода в финал конференции команды ниже рангом. Скажем так, оба соперника в четвертьфинале выглядели не слишком убедительно. Другое дело, что «Магнитка» не слишком убедительно выглядела против достаточно слаженного «Барыса». А «Авангард» не слишком убедительно выглядел против совсем уже никакущего «Автомобилиста», который хоть и попытался выпрыгнуть из штанов, но штаны быстро порвались.
Тут ведь какая ситуация. «Магнитка» практически всегда на первом этапе плей-офф выглядит не слишком убедительно и не слишком понятно. Магнитогорцы разогреваются и слаживаются уже по ходу турнира на выбывание – именно так было оба раза при завоевании ими Кубка Гагарина. Что же касается «Авангарда», то для выхода в финала он должен феерить, рвать и метать прямо со старта плей-офф. Не феерит – пиши пропало, дальше будет только хуже. Если бы «ястребы» вынесли «Автомобилист» вперед ногами в четырех играх – вопросов ни к ним, ни по фавориту серии у меня бы не было. Но «Авангард» замешкался, сыграл лишнюю игру, а мог бы даже и две, если бы не судейская принципиальность в адрес уже давно лежащего «Автомобилиста».
Ставлю на 4-2 в серии в пользу «Магнитки», практически по тому же сценарию, какой был в противостоянии с казахстанскими товарищами. То есть 2-2 после четырех матчей, потом уральцы цепляют гостевую победу и завершают серию дома. А первый матч, скорее всего, возьмет все-таки «Авангард», «Магнитка» и внутри каждой отдельно взятой серии тоже раскачивается постепенно. Поэтому и ставлю в первой игре на хозяев, а точнее, на их достаточно тяжелую и минимальную победу, но добытую при этом в основное время», — сказал Лебедев.
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