«Спартак» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 23-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Спартака» минимум в 2 мяча за 2.63.
«Урал» взял важнейшие три очка в матче с «Ротором». Думаю, после этого команда может расслабиться. Вылет не грозит. И в маленьком цикле (2-3 дня) трудно будет уральцам восстановиться к игре со «Спартаком». Красно-белые больше привыкли к такому графику.
«Спартак» после двух ярких побед на кураже. Есть шанс закрепиться на втором месте. Поэтому настрой будет запредельным, пусть, возможно, Мозес и Ларссон не сыграют. Но зато отлично готов Соболев, есть Промес, есть Понсе, который здорово вышел на замену с «Динамо». Думаю, в таком настроении атака «Спартака» готова справиться с «Уралом».
Все грезят Лигой чемпионов, и «Спартак» не упустит шанс здесь взять три очка. Ставлю на победу с форой (-1,5). Мотивационный фактор здесь на стороне «Спартака», про класс футболистов и говорить не стоит», — сказал Титов.
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