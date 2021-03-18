«Милан» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/8 финала Лиги Европы

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 2.25.
«Манчестер Юнайтед» гостит у «Милана» в рамках ответной игры плей-офф Лиги Европы. Первая завершилась с ничейным счетом.
«Россонери» проиграли важнейший поединок против «Наполи» с минимальным счетом 0:1 на днях, вновь откатившись от лидера турнирной таблицы Серии А, хотя был шанс побороться впервые за долгое время за золотые медали. В еврокубках пока все достаточно неплохой и есть возможность пройти дальше.
По моему мнению, миланцы не смогут выиграть сегодняшний поединок и вылетят. Сейчас намного важнее выступления в регулярном первенстве. Гол в компенсированное время позволяет бороться, однако в итальянцев совсем не верю сегодня», — сказал Павлюченко.
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