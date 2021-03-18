СКА – «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 СКА – «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» за 2.84.



«Эта пара выглядит наиболее интересной и наиболее «веселой» среди всех полуфинальных пар обеих конференций. Потому что объективно москвичи выглядят сильнее и мобильнее, они подошли к плей-офф лучше подготовленными. Но это наверняка будет снивелировано коллективным судейским творчеством. И никто ни в коем случае не будет судей ни просить, ни, упаси, Боже, заставлять. Судьи у нас люди умные, а те, кто были поглупее, давно уже судят чемпионаты водокачек и первенства микрорайонов.



Поэтому в этой серии следует ждать как минимум седьмого матча. Потому что дать победу армейцам раньше – это уже будет запредельный судейский «зашквар». В этом случае бело-голубых придется «мочить по-черному». Но беспредела никто не любит, в том числе и в СКА. Поэтому перед судьями стоит ювелирная задача и рыбку съесть, и кое-куда сесть, и чтобы все это Анисимов потом смог объяснить в «Судейской» без использования обсценной лексики.



Вы скажете, что в последнее время судьи СКА не тащат, и будете правы. Совсем уж откровенно не тащат и сами на последних минутах заталкивать шайбу в ворота не бегут. Но режим наибольшего благоприятствования, особенно в конце каждого матча, у питерцев, конечно же, будет, и от этого никуда не деться, как от морозов в феврале.



Поэтому я ставлю в серии на победу СКА со счетом 4-3, а в первом матче жду выездную победу бело-голубых. Именно потому, что сразу их бить по голове не станут, сперва надо будет осмотреться и разобраться, есть ли смысл вообще городить огород. Поэтому вангую даже не на минимальную, а крепкую такую победу «Динамо» в основное время и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.

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