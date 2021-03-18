«Уфа» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» — «Локомотив».
Ставка: «Локомотив» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.68.
«Локомотив» — сильнейший клуб России в 2021 году: 4 победы с общим счетом 14:1. «Уфа» же пока что уверенно двигается в сторону ФНЛ, хотя очки ей нужны как воздух.
В Уфе соперники провели семь матчей, в шести из которых одна из команд не сумела забить, а еще в шести из которых был ТМ2,5. Сейчас «Уфа» имеет на счету один гол в 3 турах. Учитывая такую ужасную игру в атаке и крепость обороны «Локо», можно предположить, что хозяева могут остаться с баранкой.
При этом хочу напомнить, что «Локомотив» три последних раза не смог выиграть в столице Башкирии. Я бы и сейчас не исключал такого исхода — предельно мотивированная «Уфа» встанет стеной и будет отстаивать баранку. Правда, у «Локо» в шикарной форме группа атаки, и мне кажется, что Смолов, Камано, Рифат должны соорудить хотя бы один мяч. В то, что «Уфа» забьет «Локо» больше одного, не верю. Поэтому Х2 и низовые ожидания от матча. Я не уверен в победе «Локо» на 100%, но когда дают такой вариант за кэф 2, считаю, надо рисковать и брать», — сказал Симонов.
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