«Спартак» — «Урал»: ставка Эдуарда Мора на игру РПЛ в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Спартак» — «Урал».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.01.



«Когда я даю прогнозы на «Спартак», самое сложное для меня – это быть объективным (потому что я с детства являюсь даже не болельщиком, а фанатом «Спартака»).



«Спартак» набрал хорошую форму: 2 победы подряд (причем над сильными соперниками). Играет дома. За исключением Мозеса потерь в команде нет, конкуренция хорошая, футболисты в хорошем настроении. Силы беречь абсолютно некуда, потому что предстоит большой отдых перед играми сборных.



А «Урал» в прошлом туре вырвал победу в игре с прямым конкурентом в борьбе за выживание. Благодаря этому морально команда может немножко расслабиться. Конечно, они не будут легко отдавать игру, будут стараться. Но в подсознании будет сидеть то, что главный матч для них пройден, и они его выиграли. Это не может не сказаться.



Эти факторы указывают на то, что «Спартак» победит. Скорее всего, победит не в 1 мяч, а больше. Поэтому для тех, кто хочет деньги не проиграть и сыграть наверняка, рекомендую ставить Ф1 (-1), коэффициент довольно большой. Считаю, здесь процентов 70, что хозяева победят с крупным счетом. Поэтому можно было бы фору увеличить, но наиболее верный вариант – именно Ф1 (-1)», — сказал Мор.

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