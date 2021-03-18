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«Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Италии

«Милан» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Италии
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Это ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: ТМ 2 за 2.75.

«Важнейший матч для себя «Милан» забил в компенсированное время первого матча. Удалось миланцам уйти от поражения, сыграли 1:1. И этот забитый гол в гостях может сыграть определенную роль.

На первую игру брал вариант с «тоталом меньше». И сейчас не собираюсь отказываться от подобной ставки. Достаточно взглянуть, как «Манчестер Юнайтед» проводит важные для себя встречи в этом сезоне. Он играет крайне аккуратно, осторожничает. Это уже стиль Сульшера. Состав, однозначно, позволяет играет более ярко, больше атаковать, но дисциплина и баланс сейчас превыше всего. Многие матчи «МЮ» заканчиваются даже со счетом 0:0. Здесь такой вариант не подойдет, все-таки необходимо побеждать или хотя бы забивать два мяча. Но не думаю, что «МЮ» начнет рисковать с самого начала. В целом счет 0:0 по итогам первого тайма его устроит, а потом и прибавить можно.

На мой взгляд, здесь все может решить один мяч. Кто его забьет — тут сложно сказать. Видно, что «Милан» тоже не готов прощаться с турниром, борется. Не исключаю, что хозяева забьют, а потом засушат. Но я бы рисковал и ставил на «тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.

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