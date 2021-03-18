«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 23-го тура чемпионата России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Динамо».
Ставка: победа «Краснодара» за 2.26.
«Многие вспоминают игру «Краснодара» со «Спартаком». Но забывают, сколько моментов было у «быков». У команды есть атака. В последнем туре они утолили жажду, переиграв «Тамбов». Команда Мурада Мусаева немного пришла в себя.
«Динамо» будет играть от обороны в быструю атаку. Но «Краснодар» умеет комбинировать у чужой штрафной. Поэтому моменты у команды Мурада Мусаева точно будут.
Я думаю, тот факт, что «Краснодар» стабильно создаёт моменты, но не лучшим образом играет в обороне, приведёт к тому, что голов будет много, а хозяева победят», — сказал Ловчев.
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Бело-голубые проиграли «Спартаку», но пока смотрятся гораздо интереснее «Краснодара».
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