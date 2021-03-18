«Авангард» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Металлург».



Ставка: обе забьют — нет за 4.61.



«Напомню, что «Авангард» в первом раунде справился с «Автомобилистом» в пяти матчах. В целом «ястребы» играли уверенно, хотя пару раз прошли по грани. Это второй матч серии, когда клуб из Екатеринбурга мог победить, но прозорливые видеотренеры «Авангарда» разглядели два офсайда — и две шайбы гостей были отменены (4:3). И это четвертый матч, когда клуб из Екатеринбурга снова мог победить, когда вел 3:1, но в последние пять минут третьего периода пропустил две шайбы и проиграл (3:4 ОТ2).



«Металлург» в первом раунде обыграл «Барыс» в шести матчах, при этом тоже прошел по грани в первой встрече, когда уступал 1:3, но победил 7:4.



Обратите внимание, что «Магнитка» в серии засушила два матча (1:2 ОТ, 2:1), «Авангард» это сделал трижды (3:0, 1:2, 3:1).



И вспомним регулярку, где сначала «Авангард» два раза засушил «Металлург» (4:0, 2:0), а потом «Магнитка» сделала то же самое в Магнитогорске (3:0). Правда, четвертый матч выбивается из этого ряда (4:2).



Я бы в первом матче серии взял кэф 4,61 на то, что в основное время не сбудется такое условие, что обе команды забьют. Я почти уверен, что «Авангард» с Бобом Хартли будет сушить игру, да и «Магнитка» с Ильей Воробьевым решит сыграть от обороны. Обе команды свежие, отдыхали, и они могут упереться до конца матча, а там уже игра пойдет до заброшенной шайбы. Я это вижу как-то так», — сказал Лысенков.

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