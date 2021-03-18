«Спартак» — «Урал»: ставка Евгения Ловчева на матч РПЛ в Москве 18 марта

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Урал».



Ставка: победа «Спартака» за 1.57.



«Матч «Спартак» — «Урал». Победа «Спартака», победа «Спартака» в первом тайме, «Урал» не забьет.



«Спартак» преобразился, у него появилась атака. Очень часто «Спартак» ярко начинает матчи. Во втором тайме, когда уже есть какой-то результат, «Спартак» немного сдает, но думаю, что сейчас главное для тренера «Спартака» – поправить игру в обороне.



Тем более что после пропущенного матча будет играть Жиго. Думаю, что с первого же тайма «Спартак» будет атаковать. У него очень приличная линия атаки и полузащита. Думаю, что «Спартак» победит», — сказал Ловчев.

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