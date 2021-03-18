«Милан» — «МЮ»: прогноз Александра Вишневского на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Милан» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Милан» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.90.



«Самая громкая по афише пара в 1/8 финала Лиги Европы стала еще и самой интригующей. Пока в остальных парах убедительные победы в первых матчах одержали явные фавориты, в противостоянии «Милана» и «Манчестер Юнайтед» еще ничего не ясно. Неделю назад в Манчестере лучше смотрелся «Милан». Премией за это стал гол в компенсированное время, позволивший красно-черным сравнять счет (1:1). Теперь дома миланцев устраивает нулевая ничья. Поэтому проявлять инициативу на «Сан-Сиро» нужнее «Манчестеру», а в игре первым номером против сильных соперников «МанЮнайтед» в этом сезоне не слишком хорош.



При этом явным фаворитом пары в букмекерской линии является «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1,62 на проход английского клуба в следующий раунд. Мне кажется, что «МЮ» переоценен в данном случае. Тем более, что у манкунианцев под вопросом готовность сыграть Поля Погба, ван де Бека, Эдисона Кавани. А у «Милана» есть и преимущество своего поля, и вероятность выздоровления Ибрагимовича. Мне тут нравится ставка на то, что «Милан» не проиграет при тотале меньше 4,5 мяча за достаточно хороший коэффициент 1,9. Любопытно, что эта ставка может выиграть даже при проходе в четвертьфинал «Манчестера» — если будет счет 2:2 или если команды сыграют 1:1 и английский клуб окажется сильнее в дополнительное время или в серии пенальти.



Вообще счет 1:1 выглядит тут особенно вероятным. Ведь если на табло установится 1:1, то обе команды запросто могут бояться идти на риск. В еврокубках часто бывает, что при том счете, который переводит игру в дополнительное время, команды играют в последние 15 минут основного времени при минимуме остроты, дожидаясь дополнительной 30-минутки. Желание сохранить синицу в руках часто превалирует над погоней за журавлем в небе. Поэтому я также выберу тут ставку на точный счет 1:1 с коэффициентом 6,5. Эта ставка выглядит валуйной», — сказал Вишневский.

«Милан» — «МЮ». Прогноз на матч: Златан вернулся, чтобы наказать свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед» хорош на выезде, но соскучившийся по футболу Ибрагимович очень опасен.