«Авангард» — «Металлург»: ставка Александра Кожевникова на игру плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Металлург».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 3.30.
«Думаю, «Металлург» выиграет в одну шайбу. Битва нас ожидает сумасшедшая. Обе команды невероятно замотивированны, тем более – это первая встреча в серии. Скорее всего в воротах у «Магнитки» будет Василий Кошечкин. Если брать точный счет, то давайте попробуем 3:2 или 4:2 в пользу гостей. Может быть сталевары забросят шайбочку в пустые омские ворота.
Некоторые говорят, что в «Авангарде» действует какая-то своя особенная система. Не верьте им — чушь. Никакой системы там нет. Есть, разве что, хороший точечный подбор хоккеистов, плюс два звена бегают, носятся, вот и все.
«Металлург» же умеет и способен действовать от обороны. Мы видим это по их игре на протяжении всего текущего сезона. У уральцев есть их любимый тренер — Илья Воробьев. Он многое делает для команды. Ему есть что доказывать, ни о каком недонастрое и речи быть не может. Боб Хартли же уже превзошел сам себя в этом сезоне, пройдя первый круг.
«Металлург», скорее всего, грохнет этот «Авангард». Главное, чтобы Вася Кошечкин не пропускал пенки. Потому как с обороной у уральцев полный порядок. Так что вариантов у «ястребов» особо нет. Сегодня должны победить гости», — сказал Кожевников.
- 18 марта 2021
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
08:45
-
08:03
-
08:01
-
07:59
-
07:12
- 17 марта 2021
-
22:10
-
22:00
-
21:45
-
21:00