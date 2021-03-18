«Авангард» — «Металлург»: ставка Александра Кожевникова на игру плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на первый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 3.30.



«Думаю, «Металлург» выиграет в одну шайбу. Битва нас ожидает сумасшедшая. Обе команды невероятно замотивированны, тем более – это первая встреча в серии. Скорее всего в воротах у «Магнитки» будет Василий Кошечкин. Если брать точный счет, то давайте попробуем 3:2 или 4:2 в пользу гостей. Может быть сталевары забросят шайбочку в пустые омские ворота.



Некоторые говорят, что в «Авангарде» действует какая-то своя особенная система. Не верьте им — чушь. Никакой системы там нет. Есть, разве что, хороший точечный подбор хоккеистов, плюс два звена бегают, носятся, вот и все.



«Металлург» же умеет и способен действовать от обороны. Мы видим это по их игре на протяжении всего текущего сезона. У уральцев есть их любимый тренер — Илья Воробьев. Он многое делает для команды. Ему есть что доказывать, ни о каком недонастрое и речи быть не может. Боб Хартли же уже превзошел сам себя в этом сезоне, пройдя первый круг.



«Металлург», скорее всего, грохнет этот «Авангард». Главное, чтобы Вася Кошечкин не пропускал пенки. Потому как с обороной у уральцев полный порядок. Так что вариантов у «ястребов» особо нет. Сегодня должны победить гости», — сказал Кожевников.

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