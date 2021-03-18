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«Краснодар» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 18 марта

«Краснодар» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 18 марта
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.33.

«Перед большими каникулами «быки» успели записать на своей счет девять побед и три поединка завершили вничью, что в итоге принесло 30 очков и седьмое место.

Старт второй половины для «Краснодара» вышел совсем неудачным – ничья с «Уралом» (2:2), поражение от «Спартака» (1:6) и только в последнем туре команда смогла на выезде одолеть «Тамбов» (4:0).

Кубанский клуб стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – выездная ничья с одним из лидеров Лиги1 «Ренном» вселила надежду на успех в групповой стадии, который принес третье место и выход в плей-офф второй по силе лиги континента. Но на первом этапе южане не смогли справиться с загребским «Динамо».

В лазарете хозяев – Берг, Петров, Рамирес и Стоцкий.

Московское «Динамо» неплохо стартовало во второй половине сезона, обыграв в Кубке «Спартак» (2:0) и в рамках чемпионата «Ахмат» и «Тамбов». В последней дуэли столичный коллектив на своем поле не справился с красно-белыми (1:2).

От этого матча я, в первую очередь, жду забитых голов и победу «Краснодара». Хозяевам уже некуда отступать, любая осечка может лишить команду даже надежды на место в еврокубках. «Динамо» выдает содержательные матчи, да и в личных встречах пора менять традиции. Моя ставка – победа «Краснодара», — сказал Мостовой.

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Бело-голубые проиграли «Спартаку», но пока смотрятся гораздо интереснее «Краснодара».
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