«Краснодар» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 18 марта

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.33.
«Перед большими каникулами «быки» успели записать на своей счет девять побед и три поединка завершили вничью, что в итоге принесло 30 очков и седьмое место.
Старт второй половины для «Краснодара» вышел совсем неудачным – ничья с «Уралом» (2:2), поражение от «Спартака» (1:6) и только в последнем туре команда смогла на выезде одолеть «Тамбов» (4:0).
Кубанский клуб стартовал в Лиге чемпионов довольно успешно – выездная ничья с одним из лидеров Лиги1 «Ренном» вселила надежду на успех в групповой стадии, который принес третье место и выход в плей-офф второй по силе лиги континента. Но на первом этапе южане не смогли справиться с загребским «Динамо».
В лазарете хозяев – Берг, Петров, Рамирес и Стоцкий.
Московское «Динамо» неплохо стартовало во второй половине сезона, обыграв в Кубке «Спартак» (2:0) и в рамках чемпионата «Ахмат» и «Тамбов». В последней дуэли столичный коллектив на своем поле не справился с красно-белыми (1:2).
От этого матча я, в первую очередь, жду забитых голов и победу «Краснодара». Хозяевам уже некуда отступать, любая осечка может лишить команду даже надежды на место в еврокубках. «Динамо» выдает содержательные матчи, да и в личных встречах пора менять традиции. Моя ставка – победа «Краснодара», — сказал Мостовой.
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