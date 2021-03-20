«Борнмут» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Борнмут» – «Саутгемптон».

Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

«Игроки «Борнмута» хорошо восприняли назначение Джонатана Вудгейта – они не проигрывают уже в пяти турах, победив за это время три раза. Команда вернулась в борьбу за повышение в классе. Крупная победа 3:0 над одним из конкурентов «Суонси» во вторник лишь подтвердила серьёзные намерения «вишенок». Но это, конечно, не означает, что команда не будет биться в игре за Кубок – во-первых, это уже четвертьфинал, а во-вторых, до следующего матча в чемпионшипе аж две недели.



Для «Саутгемптона» же борьба за Кубок – единственная оставшаяся цель на сезон, и нет сомнений в том, что «святые» постараются сыграть здесь на максимуме. У Хазенхюттля, впрочем, довольно ощутимые кадровые потери – сразу четыре основных игрока не смогут сыграть против соседей. Ингс, Уолкотт, Ромеу травмированы, Минамино заигран за «Ливерпуль».



И всё же предположу, что более высокий уровень «Саутгемптона» сыграет свою роль. Гостям будет нелегко, но результата они добьются – например с помощью Адамса, забивающего в трёх играх кряду, или стандарта в исполнении Уорда-Прауса и завершения Вестергорда».