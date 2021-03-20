«Брайтон» – «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 29-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Ньюкасл».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.69.

«Брайтон» одержал важную гостевую победу над «Саутгемптоном» в прошлое воскресенье. И потому, что это была первая победа за семь туров, и потому что она означала конец жуткого невезения, и просто потому, что всерьёз нависла угроза втягивания в борьбу за выживание. Южане хорошо смотрятся, и, скорее всего, пока они не обеспечат себе сохранение места в АПЛ, сбавлять обороты не будут.



«Ньюкасл» сумел чудом уйти от поражения в игре с «Астон Виллой», забив на 94-й минуте. При этом что-то позитивное об игре команды Стива Брюса сказать вряд ли можно. Северянам явно не хватает своей атакующей тройки – Альмирона, Сент-Максимина и Уилсона, и их отсутствие в разы понижает шансы северян остаться в элите.



Думаю, «Брайтон» будет превосходить соперников по всем параметрам и добьётся нужного результата за счёт более высокого класса — как командного, так и индивидуального».