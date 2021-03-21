«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» всухую за 1.92.

«Челси» на удивление легко расправился с мадридским «Атлетико» и, почти не вспотев, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вряд ли теперь можно всерьёз предположить, что синие испытают большие трудности с без пяти минут командой Чемпионшипа.



Для «Юнайтед» на бумаге это последняя важная игра сезона, но, судя по разгромному поражению 0:5 от «Лестера» на прошлых выходных, можно представить, как команда отреагировала на расставание с главным тренером Крисом Уайлдером.



Не уверен, что игроки найдут в себе силы прыгнуть выше головы на «Стэмфорд Бридж», но даже если найдут, результат, похоже, здесь может быть только один.



В двух матчах чемпионата этого сезона лондонцы дважды брали верх – 4:1 дома и 2:1 в гостях. Предположу, что на этот раз они победят и не пропустят».