«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Челси» всухую за 1.92.
«Челси» на удивление легко расправился с мадридским «Атлетико» и, почти не вспотев, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вряд ли теперь можно всерьёз предположить, что синие испытают большие трудности с без пяти минут командой Чемпионшипа.
Для «Юнайтед» на бумаге это последняя важная игра сезона, но, судя по разгромному поражению 0:5 от «Лестера» на прошлых выходных, можно представить, как команда отреагировала на расставание с главным тренером Крисом Уайлдером.
Не уверен, что игроки найдут в себе силы прыгнуть выше головы на «Стэмфорд Бридж», но даже если найдут, результат, похоже, здесь может быть только один.
В двух матчах чемпионата этого сезона лондонцы дважды брали верх – 4:1 дома и 2:1 в гостях. Предположу, что на этот раз они победят и не пропустят».
- 21 марта 2021
-
18:17
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:32
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:51