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«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии

«Челси» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» – «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Челси» всухую за 1.92.

«Челси» на удивление легко расправился с мадридским «Атлетико» и, почти не вспотев, вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вряд ли теперь можно всерьёз предположить, что синие испытают большие трудности с без пяти минут командой Чемпионшипа.

Для «Юнайтед» на бумаге это последняя важная игра сезона, но, судя по разгромному поражению 0:5 от «Лестера» на прошлых выходных, можно представить, как команда отреагировала на расставание с главным тренером Крисом Уайлдером.

Не уверен, что игроки найдут в себе силы прыгнуть выше головы на «Стэмфорд Бридж», но даже если найдут, результат, похоже, здесь может быть только один.

В двух матчах чемпионата этого сезона лондонцы дважды брали верх – 4:1 дома и 2:1 в гостях. Предположу, что на этот раз они победят и не пропустят».

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