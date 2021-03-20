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«Эвертон» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии

«Эвертон» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/4 финала Кубка Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.75.

«Эвертон» с «Ман Сити» встречались уже дважды в новом году, и оба раза особых вопросов с победителем не возникало. «Сити» победил 2:1 дома и 3:1 на «Гудисоне», особо даже не затратив на это сил.

Вряд ли что-то кардинально будет отличаться на этот раз. «Сити», кажется, всерьёз вознамерился завоевать все четыре трофея этого сезона, и сбавлять обороты в игре на Кубок никто не собирается.

«Эвертон» без боя, конечно, не сдастся – это не в характере «ирисок», но их желания, боюсь, будет здесь мало. Команда Анчелотти уступила в двух последних играх, при этом крайне невзрачно выглядела впереди – отсутствие Хамеса Родригеса оказалось более серьёзным, чем изначально казалось».

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