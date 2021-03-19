Лига Европы: все участники 1/4 финала, дата жеребьёвки, кто с кем встретится

Стали известны все четверьфиналисты Лиги Европы.
Барьер 1/8 финала турнира преодолели «Вильярреал», «Аякс», «Манчестер Юнайтед», пражская «Славия», Арсенал», «Рома», загребское «Динамо» и «Гранада».
Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов турнира состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля. Ответные встречи запланированы на 15 апреля.
Напомним, на групповом этапе Лиги Европы от России выступал ЦСКА. Команда заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. В 1/16 финала играл «Краснодар», который уступил загребскому «Динамо» и вылетел из турнира.
Действующим победителем турнира является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.
- 21 марта 2021
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