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Лига Европы: все участники 1/4 финала, дата жеребьёвки, кто с кем встретится

Лига Европы: все участники 1/4 финала, дата жеребьёвки, кто с кем встретится
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Стали известны все четверьфиналисты Лиги Европы.

Барьер 1/8 финала турнира преодолели «Вильярреал», «Аякс», «Манчестер Юнайтед», пражская «Славия», Арсенал», «Рома», загребское «Динамо» и «Гранада».

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов турнира состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля. Ответные встречи запланированы на 15 апреля.

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы от России выступал ЦСКА. Команда заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. В 1/16 финала играл «Краснодар», который уступил загребскому «Динамо» и вылетел из турнира.

Действующим победителем турнира является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2.

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