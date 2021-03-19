«Рубин» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Химки» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Рубина» за 1.85.



«В Казани на стадионе «Центральный» очень хорошо готовый сейчас «Рубин» в пятницу сыграет с «Химками». 9 матчей подряд «Химки» не проигрывают. Где-то им откровенно везет, где-то удача благоволит, где-то судьи. Но пора бы уже химчанам остановиться и притормозить. Думаю, «Рубин» вполне может остановить «Химки». «Рубин» играет лихо и ярко. У него Хвича и Макаров по флангам, Деспотович хорош впереди. В середине Абильдгор все контролирует. В 2021-м «Рубин» еще не проигрывал. Действительно, команда Слуцкого очень хорошо готова и организована. Думаю, у нее все ресурсы есть, чтобы эти «Химки» притормозить, как бы удачно ни выглядели Глушаков или Мирзов.



9 матчей без поражений у «Химок» — это много. Пора бы кому-то их обыграть. Почему бы не «Рубину» на своем поле, пусть и не на «Ак Барс — Арене», а на «Центральном». Мой прогноз — чистая победа «Рубина», — сказал Генич.

«Рубин» — «Химки». Прогноз: Слуцкий, Хвича, Мирзов и Глушаков разогреют публику в Казани Казанцы и химчане – одни из немногих, кто до сих пор не проиграл в РПЛ в 2021 году.